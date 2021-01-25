İhvan, Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin 10. yılında "mücadeleye devam" mesajı verdi - Son Dakika

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), 25 Ocak 2011 devriminin 10. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Mısır'da "terör örgütü" ilan edilerek kapatılan İhvan, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek rejimine karşı başlatılan devrimin 10. yıl dönümünde 5 ilkeye bağlı olduğunu duyurdu.

İhvan'dan yapılan açıklamada, bu ilkeler, "mücadeleyi halkın arasında sürdürme, Mısır'ın bir grubun ya da cemaatin değil herkesin vatanı olması, halkın vatanı ilgilendiren meselelerde nihai karar merci olması ve yöneticilerini şeffaf seçimler kanalıyla seçebilmesi, 2011'den bu yana şehit düşen, yaralanan ve zarar görenlerin haklarının zaman aşımına uğramaması ve uluslararası toplumdan Mısır halkının taleplerinin desteklenmesinin talep edilmesi" olarak sıralandı.

Açıklamada, Mısır sınırları içinde herhangi bir gösteri çağrısı yapılmadı.

Öte yandan, yurt dışındaki Mısır Medya Merkezinden devrimin 10. yıl dönümü münasebetiyle yayımlanan dosya haberde, İhvan'ın devrimin başarılı olmasında oynadığı role ilişkin bilgilere yer verildi.

İhvan'ın kapatılmasının, toplumsal yapının bozulması, yardım faaliyetlerinin sona ermesi ve siyasi hayatın donuklaşmasına neden olduğu vurgulanan haberde Mısır rejiminin, devrime destek verenlerden intikam aldığı, bu kişilerden bazısının öldüğü, bazılarının da hapse atıldığı kaydedildi.

Mısır yönetimi, Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından İhvan'ı "terör örgütü" ilan ederek kapatmıştı. Ocak 2014'te ise hükümet kararıyla İhvan'ın mal varlıklarının idaresi için bir komisyon kurulmuştu.