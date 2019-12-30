İhvan, Mısır muhalefeti ile mutabakat sağladı - Son Dakika
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İhvan, Mısır muhalefeti ile mutabakat sağladı

6 saat önce

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısırlı muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin geçen cuma günü yayımladığı mutabakat belgesine destek verdiğini açıkladı.

İhvan, Mısır muhalefeti ile mutabakat sağladı, System.String[]

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısırlı muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin geçen cuma günü yayımladığı mutabakat belgesine destek verdiğini açıkladı.

İhvan'ın resmi sözcüsü Talat Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır halkı ve Muhammed Mursi'nin göstermiş olduğu fedakarlıkları takdir eden, vatansever muhalefetin yardımlaşmasını öngören ve ülkenin bütün ulusal güçlerine ivedilikle tek çatı altında toplanması çağrısında bulunan belgeyi İhvan teşkilatı destekliyor." ifadelerini kullandı.

Fehmi, İhvan'ın önce Allah'a sonra büyük Mısır halkına verdiği, "onurlu direnişi sonuna kadar sürdürme" sözüne sadık olduğunu vurguladı.

Söz konusu açıklama, 2011'deki 25 Ocak Devrimi'nin 9. yıl dönümü öncesinde "İhvan'ın Mısır'daki diğer muhalif gruplarla mutabakat sağladığı" şeklinde değerlendirildi.

İhvan, Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin iktidarı döneminde ona muhalefet ederek devrilmesi sürecinde darbeye destek veren gruplarla "Mursi'nin meşrutiyeti" nedeniyle iş birliği yapmayı reddediyordu.

Mursi'nin 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından İhvan'dan yapılan açıklamada, "Meşrutiyet artık halka geçmiştir. Bundan sonra halk iktidarı istediğine verir." ifadelerine yer verilmişti.

İhvan'ın söz konusu belgeyi desteklemesi, "Mısır muhalefeti ile mutabakat, iş birliği ve uzlaşma" olarak yorumlanıyor.

Ne olmuştu?

İspanya'da yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali, geçen cuma akşamı bir mutabakat belgesi yayımlayarak, bütün Mısır muhalefetini "tek çatı altında toplanmaya" çağırmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfetteh es-Sisi yönetiminin devrilmesi için iş birliği yapılması önerisinin yer aldığı belge ayrıca, mevcut yönetimin devrilmesinin ardından bir geçiş dönemi hükümeti kurulması, ülkedeki bütün siyasi tutukluların serbest bırakılması, polis teşkilatının modernize edilerek yargının kontrolüne verilmesi ve yabancı ülkelerle yapılan anlaşmaların iptali gibi maddeler içeriyor.

Müslüman Kardeşler, Muhammed Mursi, Muhammed Ali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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