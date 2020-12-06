İhvan Rehberlik Konseyi Vekil Başkanı Munir, Biden döneminden beklentileri anlattı Açıklaması - Son Dakika

İhvan Rehberlik Konseyi Vekil Başkanı Munir, Biden döneminden beklentileri anlattı Açıklaması

06.12.2020 06:23
İhvan Rehberlik Konseyi Vekil Başkanı Munir, Biden döneminden beklentileri anlattı Açıklaması, System.String[]

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığı'na vekaleten atanan İbrahim Munir, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yönetime gelmesiyle Mısır ve bölgede değişimi uzak görmediğini söyledi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığı'na vekaleten atanan İbrahim Munir, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yönetime gelmesiyle Mısır ve bölgede değişimi uzak görmediğini söyledi.

Munir, Al-Jazeera Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Biden'in işbaşına gelmesiyle Orta Doğu bölgesi ve Mısır'da değişim imkanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'in göreve gelir gelmez İhvan üyelerinin serbest bırakılması için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye baskı uygulayacağı beklentisi içinde olmadığını belirten Munir, bunun için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Munir, Biden'in Mısır politikasının, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yaptığı dönemlerdeki gibi olmayacağını düşündüğünü ifade ederek, "Yıllar geçti ve durumlar değişti. ABD yönetimi ve Dışişleri Mısır'da olan biteni gözden geçirdi. Dolayısıyla Biden'in politikası kesinlikle eskisi gibi olmayacak" dedi.

İbrahim Munir, ABD yönetiminin önceki İhvan anlayışının değişmiş olduğuna, bu durumun açıklığa kavuşturulması için ABD Dışişleri'nden yetkililerle ve araştırma merkezleriyle daha önceden yapılmış görüşmelere işaret etti.

"Kapının açılacağını düşünüyorum"

İhvan'ın Biden yönetimiyle iletişimde olup olmadığına ilişkin soruya Munir, "Bu onun vakti değil. Ancak gönderdiklerimizin, senatör ve milletvekilleri ile yapılan toplantılarda olanlar sanırım yeterli ve kapının açılacağını düşünüyorum. Biz sırtımızı beşere değil, Allah'ın takdirine dayıyoruz ancak sebeplere de tutunacağız" şeklinde cevap verdi.

Biden'ın önüne gelen raporlarla haklarında daha önce iletilenlerin doğru olmadığını kavrayacağını ifade eden Munir, "Biden yönetiminin ilk iki ayında onlarla iletişimin olmayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Farklı şeyler sunacağız"

Munir, İhvan'ın Biden'a ne sunabileceğine ilişkin soruya, "Amerika'ya 'sunacağımız' şeklinde ifade, zor bir ifade. ve bunu kabul da etmeyiz kesinlikle. Amerika'ya bir şey sunmayacağız. Bizler siyasal İslam dünyasına söyleniyor olandan farklı görecekleri şeyi sunacağız." yanıtını verdi.

Bölgenin sükunete ve yeniden bir düzene ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Munir, ABD yönetiminden demokratik değerlere ve halkın iradesine saygı duymaya geri dönmesini talep etti.

Munir, İhvan'ın Mısır'da yönetime geri dönme düşüncesi ve imkanına ilişkin soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:

"Allah bilir Mısır'da neler olacak. Ancak rekabet etmek ya da etmemek bizim hakkımız. Teşkilatın politikaları belirleyen aygıtları var ancak benim görüşüm istendiğinde; bunun vakti değil, çünkü Mısır'ın sorunlarının çözülmesi için herkesin çalışmasına ve bir grubun değil, herkesin görüşüyle yönetilmeye ihtiyacı var derim"

Mısır'da seçimle işbaşına gelen Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri bir darbeyle indirilmesinin ardından aynı yıl aralık ayında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) terörist örgüt ilan edilerek yasaklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Müslüman Kardeşler, Al Jazeera, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İhvan Rehberlik Konseyi Vekil Başkanı Munir, Biden döneminden beklentileri anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi         
23:29
Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar         
23:01
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak         
20:33
Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti         
15:56
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi         
12:14
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 06:33:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhvan Rehberlik Konseyi Vekil Başkanı Munir, Biden döneminden beklentileri anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei