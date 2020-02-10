II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği oda ilk günkü gibi duruyor - Son Dakika

Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki önemli padişahlardan olan II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği Beyberbeyi Sarayı'ndaki oda, Abdülhamid'in vefatından bu yana orijinalliğini koruyor.
II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra sürgüne yollandı. Sürgünden 3 yıl sonra Beylerbeyi Sarayı'na getirilen Padişah ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. 1912 yılında saraya getirilen Sultan 2. Abdülhamid Han altı yıl sonra hayatını kaybetti.
Abdülhamid Han'ın hayatının kaybettiği yatak odası, çalışma odası görüntülendi. Odanın Sultan Abdülhamid Han'ın ölümünden sonra olduğu gibi durduğu görüldü.