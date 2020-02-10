II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği oda ilk günkü gibi duruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği oda ilk günkü gibi duruyor - Son Dakika

II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği oda ilk günkü gibi duruyor

6 saat önce

II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefat ettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi.

II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği oda ilk günkü gibi duruyor, System.String[]

Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki önemli padişahlardan olan II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği Beyberbeyi Sarayı'ndaki oda, Abdülhamid'in vefatından bu yana orijinalliğini koruyor.

SÜRGÜNDEN 3 YIL SONRA BEYLERBEYİ'NE GETİRİLDİ

II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra sürgüne yollandı. Sürgünden 3 yıl sonra Beylerbeyi Sarayı'na getirilen Padişah ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. 1912 yılında saraya getirilen Sultan 2. Abdülhamid Han altı yıl sonra hayatını kaybetti.

ODA İLK GÜNKÜ GİBİ

Abdülhamid Han'ın hayatının kaybettiği yatak odası, çalışma odası görüntülendi. Odanın Sultan Abdülhamid Han'ın ölümünden sonra olduğu gibi durduğu görüldü.

Beylerbeyi Sarayı, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:23:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği oda ilk günkü gibi duruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]