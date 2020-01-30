II. Abdülhamid'in kurduğu fabrikada ısı ve ses yalıtan

II. Abdülhamid'in kurduğu 129 yıldır üretim yapan Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası'nda atıklar ısı ve ses yalıtım malzemesine dönüştürüldü. Köpük seramik ismindeki malzemenin bin 100 dereceye kadar yangına dayanıklılığın yanı sıra 30 desibele kadar gürültü yalıtımı sağladığı belirtildi.



Sultan II. Abdülhamid tarafından 1891 yılında kurulan bugün Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası'ndaki atıklar ısı ve ses yalıtım malzemesine dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan çalışmayla seramiklerden kalan atıklar önce biriktirildi. Sonrasında atıklardan elde edilen karışım, presleme yoluyla şekillendirilerek bin 150 santigrat derecede pişirildi. Çalışma sonucunda 129 yıldır üretim faaliyetlerini sürdüren fabrikada yüksek gözenekli düşük yoğunluklu "Köpük porselen" elde edildi.



Yüzde 85 enerji tasarrufu, 30 desibele kadar gürültü yalıtımı



Elde edilen malzemenin yüzde 85 oranında enerji tasarrufu sağladığı, gürültüyü 30 desibele kadar yalıttığı belirlendi. Ayrıca deprem, yangın gibi olası bir afet durumunda bin 100 dereceye kadar yangına dayanıklılık gösterdiği ve dolayısıyla zehirli gaz tehlikesini ortadan kaldırdığı ifade edildi. Köpük seramiğin oluşum aşamaları gözler önüne serilirken Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu da fabrikanın laboratuvarında üretilen köpük seramik hakkında bilgi verdi.



"Köpük seramik, üretim sırasında oluşan atıkların değerlendirilmesi"



129 yıldır üretim yapan fabrikada geri dönüşüme de katkı sağlandığına dikkat çeken Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Köpük seramik, fabrika içerisinde üretim sırasında oluşan atıkların değerlendirilmesi. Üretim aşamasında atıklar oluşuyor biz bu atıkları depolama veya çevreye olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için bir proje geliştirdik. Bu proje de Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleşti. Atıkları toz haline getirdik, sonra şekillendirdik. Bunları yalıtım malzemesi haline getirebilir miyiz diye düşünüldü. Toz haline getirdiğimiz atık malzemeyi köpükleştirici madde ilave ettik. 5'te bir hafiflemiş oldu, ben bunu suya koyduğumda yüzebilir. Bu ne demektir, hem suya geçirgenliği düşük hem de yalıtım malzemesi, yüksek sıcaklıklara dayanıklı" şeklinde konuştu.



"Bin 100 dereceye kadar yangına dayanıklı"



Üretilen seramikle ilgili bilgi veren Çapoğlu, "Bin 150 derecede pişirildi, bin 100 dereceye kadar yangına dayanıklı, aynı şekilde yangın sırasında ortama herhangi bir zehirleyici gaz salmaz. Bu laboratuvarda biz bunun projesini geliştirdik. Yarın endüstriyel boyutta üretime geçirilmesi için etkin olan parametrelerin hepsi var. Bir kere çok hafif Allah korusun altında kalan insanlara zarar gelmemesi için de minimum bir yük oluşturabilir. Aynı zamanda bunlar ısı ve ses yalıtım malzemesi, dolayısıyla ısı açısından da bir koruma sağlayabilir. Bu şekilde bir binayı oluşturduğunuzda o binayı yalıtım malzemesiyle bir daha kaplamanıza gerek yok. Bunlar farklı şekillerde üretilip farklı uygulamalarda değerlendirilebilir" diye konuştu. - İSTANBUL