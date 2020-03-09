II. ABDÜLHAMİD'İN SATIŞA SUNULAN SAATİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME - Son Dakika
Son Dakika Güncel II. ABDÜLHAMİD'İN SATIŞA SUNULAN SAATİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME - Son Dakika

II. ABDÜLHAMİD'İN SATIŞA SUNULAN SAATİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

6 saat önce

Açık artırmanın her anı kameraya yansımıştı, galeriden yeni açıklama geldi.

Açık artırmanın her anı kameraya yansımıştı, galeriden yeni açıklama geldi.

Beyza Nur GÜLER - İSTANBUL, (DHA)- II. Abdülhamid'in açık artırmayla 1 milyon 100 bin liraya alıcı bulan saatinin satılmadığı açıklandı.

Nişantaşı'ndaki bir galeride geçtiğimiz cumartesi günü "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi. Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi. Ekrana saatin fotoğrafı yansıtılarak açık artırma ile satış başladı. Satış günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu.

Kameralarında her anını kaydettiği açık artırmada II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Müzayedeye katılan iki kişi saat için kıyasıya yarıştı. II. Abdülhamid'in altın cep saatinin 1 milyon 100 bin liraya satıldığı açıklandı. Açık artırmayı kazanan kişi daha sonra yerinden kalkarak ayrıldı.

GALERİDEN AÇIKLAMA

Ancak bugün galeriden yeni bir açıklama yapıldı. Galeriden yapılan kısa açıklamada, "Altın cep saatinin müzayedede satışı yapılmamıştır" denildi. Ancak açıklamada başka detay yer almadı.

II. ABDÜLHAMİD'İN SATIŞA SUNULAN SAATİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Nişantaşı, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
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