II. Abdülhamit'in yaptırdığı Bilecik İdadisi'nin 93 yıl önce çekilen fotoğrafları sergilendi - Son Dakika

II. Abdülhamit'in yaptırdığı Bilecik İdadisi'nin 93 yıl önce çekilen fotoğrafları sergilendi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin:

"Bu sergide 1928 ile 1942 yılları arasına ait fotoğraflar yer alıyor"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi binası girişinde hazırlanan "Genç Cumhuriyetin Genç Fidanları" ve "Bilecik Orta Mektebi" konulu fotoğraf sergisi büyük beğeni topladı.

1905 yılında II. Abdülhamit döneminde Bilecik İdadisi olarak kullanılmaya başlanan ve 2005 yılından itibaren belediye binası olarak kullanılan tarihi binada hazırlanan sergide, 1928 ile 1942 yılları arasında çekilmiş fotoğraflar yer aldı. Açılışı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin gerçekleştirirken, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkanı Şahin, tarihi süreç içerisinde Köy Yatı Mektebi, İkmal Mektebi ve daha sonrasında Orta Mektep olarak kullanılan tarihi binayı çok önemsediklerini ve buna ilişkin yeni çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"1905 yılında yapılmış bir bina. Daha sonra da ilk amacı olarak okul olarak kullanılmış. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak burayla ilgili gerekli dokümantasyon araştırmasında gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız güzel bir çalışma ortaya koydular. Bu sergide 1928 ile 1942 yılları arasına ait fotoğraflar yer alıyor. Bu binayı, önce çalışanlarımız sonra Bileciklilerin tanıması ve bilmesi anlamında çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Daha bundan sonra da bu tür güzel çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, Bilecik'in tarihteki yeri ve önemini gösterecek yeni çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecekleri bilgisini verdi.