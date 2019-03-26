Son Dakika Haberleri: Iı. Diyetisyen Olarak Çalışma" Paneli

Iı. Diyetisyen Olarak Çalışma" Paneli

1 saat önce

SANKO Üniversitesi'nde "II. Diyetisyen Olarak Çalışmak" konulu panel kapsamında 28 Mart 2019 tarihinde, "Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisinin Planlanmasında Diyetisyenin Rolü" konuşulacak.

Iı. Diyetisyen Olarak Çalışma
SANKO Üniversitesi'nde "II. Diyetisyen Olarak Çalışmak" konulu panel kapsamında 28 Mart 2019 tarihinde, "Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisinin Planlanmasında Diyetisyenin Rolü" konuşulacak.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi salonunda düzenlenecek panele Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Uzm. Diyetisyeni Burcu Kumru ile Ankara LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özdal konuşmacı olarak katılacak.

Panel 28 Mart 2019 tarihinde 13.30 - 16.30 saatleri arasında gerçekleşecek, katılım herkese açık olacak. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

Gaziantep, Diyetisyen, Güncel
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