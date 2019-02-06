Son Dakika Haberleri: Iı. Dünya Savaşı'ndan Kalma Gözlem Kulesinden Yapılan Harika Otel

Iı. Dünya Savaşı'ndan Kalma Gözlem Kulesinden Yapılan Harika Otel

1 saat önce

1942 yılında İskoçya'daki Fearn Havalimanı içerisinde kurulan gözlem kulesi, bugünlerde bir otel olarak hizmet veriyor. Kule, daha önceleri savaşta kullanılan bir gözlem merkeziydi.

Iı. Dünya Savaşı'ndan Kalma Gözlem Kulesinden Yapılan Harika Otel, System.String[]
Hikayenin ucu 1957'lere kadar uzanıyor. İskoçya'da II. Dünya Savaşı'nda kullanılmak üzere inşa edilen gözlem kulesi, daha sonraki yıllarda kaderine terk edilmişti. 2013 yılında şimdiki sahipleri tarafından satın alınan kule baştan sona restore edilerek harika bir Airbnb oteline dönüştürüldü.

2013 yılında binayı satın alan Justin Hooper ve Charlotte Seddon çifti, tam 5 yıl boyunca kulenin restorasyonu ve yeniden dizayn edilmesiyle uğraştı.



Otelin en pahalı ve manzarası en güzel odası elbetteki en üst kattaki oda. Bu odanın gecelik fiyatı 75 pound. Yani yaklaşık 500 TL...



Otel, geçtiğimiz yıl ünlü Chanel 4'te yayınlanan restorasyon programı The Restoration Man'e de konu olmuştu:

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:15 

Teknoloji
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