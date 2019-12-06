Son Dakika › Güncel › II. Dünya savaşında Finlandiya'da hayatını kaybeden Müslümanlar anıldı - Son Dakika
II. Dünya savaşında Finlandiya'da hayatını kaybeden Müslümanlar anıldı
6 saat önce
Mezarlıktan görüntüler Kur'an-ı Kerim okunması 98 yaşındaki gazi Osman Abrahim ile röportaj HELSİNKİ - Finlandiya'nın 102. Bağımsızlık günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:18 Kaynak: AA
Mezarlıktan görüntüler
Kur'an-ı Kerim okunması
98 yaşındaki gazi Osman Abrahim ile röportaj HELSİNKİ - Finlandiya'nın 102. Bağımsızlık günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. II. Dünya savaşında Fin ordusunda savaşıp şehit düşenler için Helsinki'deki Müslüman mezarlığında anma töreni yapıldı. 98 yaşındaki gazi Osman Abrahim de anıta çelenk koyduktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Can Yaman kendisiyle röportaj yapan İspanyol kadın muhabire asıldı Rusya-Finlandiya arasına sahte sınır kapısı kuran dolandırıcı yakalandı Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim