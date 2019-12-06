Son Dakika Haberleri: II. Dünya savaşında Finlandiya'da hayatını kaybeden Müslümanlar anıldı
Son Dakika Güncel II. Dünya savaşında Finlandiya'da hayatını kaybeden Müslümanlar anıldı - Son Dakika

II. Dünya savaşında Finlandiya'da hayatını kaybeden Müslümanlar anıldı

6 saat önce

Mezarlıktan görüntüler Kur'an-ı Kerim okunması 98 yaşındaki gazi Osman Abrahim ile röportaj HELSİNKİ - Finlandiya'nın 102. Bağımsızlık günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mezarlıktan görüntüler

Kur'an-ı Kerim okunması

98 yaşındaki gazi Osman Abrahim ile röportaj HELSİNKİ - Finlandiya'nın 102. Bağımsızlık günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. II. Dünya savaşında Fin ordusunda savaşıp şehit düşenler için Helsinki'deki Müslüman mezarlığında anma töreni yapıldı. 98 yaşındaki gazi Osman Abrahim de anıta çelenk koyduktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

II. Dünya savaşında Finlandiya'da hayatını kaybeden Müslümanlar anıldı

Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:18 Kaynak: AA
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