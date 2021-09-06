II. Uluslararası Güvenlik Kongresi - Son Dakika
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II. Uluslararası Güvenlik Kongresi

06.09.2021 12:53
II. Uluslararası Güvenlik Kongresi

II. Uluslararası Güvenlik Kongresiİstihbarat konusunda akademik camiayla uygulayıcılara, birikimlerini bilimsel ortamda tartışma, farklı bakış açılarını görebilme ve fikir olgunlaştırma imkanı sağlamak maksadıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Jandarma ve...

II. Uluslararası Güvenlik Kongresi

İstihbarat konusunda akademik camiayla uygulayıcılara, birikimlerini bilimsel ortamda tartışma, farklı bakış açılarını görebilme ve fikir olgunlaştırma imkanı sağlamak maksadıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından istihbarat ve güvenlik temalı "II. Uluslararası Güvenlik Kongresi" düzenlenecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgiye http://jsga. edu. tr/ukongre internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kongreye dinleyici olarak katılım sağlamak isteyenlerin başvuru formunu, 13 Eylül 2021 Pazartesi'ye kadar doldurmaları ve ukongre@jsga. edu. tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongreye katılım ücretsizdir.

Kaynak: Habermetre
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Sahil Güvenlik, Jandarma, Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum II. Uluslararası Güvenlik Kongresi - Son Dakika


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