II. Uluslararası Güvenlik Kongresi

İstihbarat konusunda akademik camiayla uygulayıcılara, birikimlerini bilimsel ortamda tartışma, farklı bakış açılarını görebilme ve fikir olgunlaştırma imkanı sağlamak maksadıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından istihbarat ve güvenlik temalı "II. Uluslararası Güvenlik Kongresi" düzenlenecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgiye http://jsga. edu. tr/ukongre internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kongreye dinleyici olarak katılım sağlamak isteyenlerin başvuru formunu, 13 Eylül 2021 Pazartesi'ye kadar doldurmaları ve ukongre@jsga. edu. tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongreye katılım ücretsizdir.