Son Dakika Haberleri: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreniyle başladı
Son Dakika Güncel II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreniyle başladı

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreniyle başladı

7 saat önce

Bayburt Üniversitesi'nin paydaşı olduğu II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreniyle başladı.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreniyle başladı, System.String[]

Bayburt Üniversitesi'nin paydaşı olduğu II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreniyle başladı.


Bayburt Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi paydaşlığında ve Gümüşhane Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreni geniş katılımla gerçekleşti.


Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Nasır'ın açılış konuşmasıyla Kongre Merkezinde başlayan törende, sırasıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Coşkun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Kahraman ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek konuşmalarını gerçekleştirdiler.


Sempozyumu düzenleyen dört paydaş üniversiteyi temsil eden Onursal Başkanlardan biri olarak konuşan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, sosyal bilimlerin akademi dünyasındaki önemli işlevlerine dikkat çekti. Coşkun hitabında, "İlimlerin tasnifi eskiden beri bizim problemimiz olmuştur. İslam düşünce tarihinde Farabi'den tutun Gazali'ye ne kadar büyük İslam alimi varsa, ilimlerin tasnifi konusunda önemli düşünceler dile getirmişlerdir. Türkiye'nin son dönemlerinde ilimlerin tasnifi ile ilgili daha çok fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler diye bir kategorik anlayış var; ama aslında eskiye baktığımız zaman biraz daha detaya inmektedir. Farabi ilimleri 7 sınıfta tasnif etmektedir. Sosyal bilimler en az fen, sağlık ve teknik bilimler kadar önemlidir. Çünkü mesela Gümüşhane'nin tarihi, sanatı edebiyatı başka ülkeyi ilgilendirmez, sadece bu ülkeye aittir. Sosyal bilimler yerli ve millidir. Dolayısıyla sosyal bilimler aslında nesillerin geleceğe aktarılmasında da kültürün, edebiyatın, sanatın, tarihin kısacası tarih şuurunun oluşmasında son derece önemli bir alandır" ifadelerini kullandı.


Konuşmasında geçen sene sempozyumun birincisini Mersin'de gerçekleştiren Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Gümüşhane Üniversitesi'ne ve mevcut kongrenin diğer paydaşı olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne kendilerini ikinci sempozyuma ortak ettikleri için teşekkür eden Coşkun, bir sonraki sempozyuma ev sahipliği yapmayı istediklerini dile getirdi. Coşkun sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, sunum yapacak akademisyenlere başarılar diledi.


Paydaş Üniversite Rektörlerinin yanı sıra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de bir konuşma yaptı ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen kurum amirleri ile yerel paydaşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Sempozyum programı, açılış konuşmaları sonrasında gerçekleşen oturumlarla devam etti. İki gün süresince devam edecek olan sempozyumda Bayburt Üniversitesi'nden çalışmaların da aralarında yer aldığı uluslararası katılımlı 236 bildiri 41 oturumda sunulacak. - BAYBURT

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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