İİB coronavirüs ile ertelenen Çin fuarlarının yerini dolduracak

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen coronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen dünyanın en büyük mobilya fuarlarının yarattığı boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. İİB, fuarların iptal edilen tarihleri olan 23-30 Mart'ta İstanbul'da geniş katılımlı bir alım heyeti gerçekleştirmeyi planlıyor.

Organizasyon kapsamında dünyanın en önemli bin mobilya ithalatçısının İstanbul'a gelmesi beklenirken, konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile CIFM Interzum fuarlarının ertelenmesi dünya mobilya sektöründe büyük bir boşluk oluşturdu. Meydana gelen bu boşluğu İstanbul'un doldurmasını istiyoruz" dedi.

Çin'in Guangzhou kentinde 18- 21 Mart tarihlerinde düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek CIFM Interzum fuarlarının Corona virüsü nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından, İstanbul İhracatçı Birlikleri harekete geçti. Dünyanın en önemli mobilya fuarlarının sektörde yarattığı boşluğu, İstanbul İhracatçı Birlikleri doldurmaya hazırlanıyor. İİB, iptal edilen tarihlerde tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları 23-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da bir araya getirmeyi planlıyor.

Ertelenen mobilya fuarlarının, dünyadaki mobilya sektöründe büyük bir boşluk oluşturduğuna dikkat çeken Güleç, "Sektörde yarattığımız bu ihracat artış ivmesini devam ettirmek istiyoruz. 2019'da 3.5 milyar dolar ihracat yaparak 20 yılda ihracatımızı 22 kat büyüttük. 2020 hedefimiz, dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısından biri olmak ve ihracatımızı 4.5 milyar dolara çıkarmak. Meydana gelen bu boşluğu İstanbul'un doldurmasını istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Yurt dışından büyük bir alım heyeti planlıyoruz. Salgın nedeniyle Çin'deki fuarlarda bir araya gelemeyen büyük ithalatçılar, İstanbul'da yerli firmalar ile bir araya gelip, alımlarını gerçekleştirebilir diye düşündük. Dünyanın en önemli 1000 mobilya ithalatçısını 23-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da ağırlamak için harekete geçtik.

"Yapacağımız bu buluşma ile Corona virüsünün küresel ekonomide yarattığı olumsuz etkileri, mobilya sektörü olarak en aza indirmeyi hedefliyoruz."