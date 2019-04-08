İİB'den ilk çeyrekte 1.8 milyar dolar ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart), geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 9.2 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 1 milyar 800 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart), geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 9.2 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 1 milyar 800 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

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