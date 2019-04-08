Son Dakika Haberleri: İİB'den ilk çeyrekte 1.8 milyar dolar ihracat

İİB'den ilk çeyrekte 1.8 milyar dolar ihracat

1 saat önce

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart), geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 9.2 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 1 milyar 800 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İİB'den ilk çeyrekte 1.8 milyar dolar ihracat, System.String[]
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart), geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 9.2 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 1 milyar 800 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:18 

İstanbul, İhracat, Ekonomi
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