Son Dakika Haberleri: İİB, ihracat artışında artış ivmesini sürdürüyor

İİB, ihracat artışında artış ivmesini sürdürüyor

35 dakika önce

İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2019'un Şubat ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İİB, ihracat artışında artış ivmesini sürdürüyor, System.String[]
İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2019'un Şubat ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:05 

Ekonomi
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