İİB, ihracat artışında artış ivmesini sürdürüyor
35 dakika önce
İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2019'un Şubat ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İstanbul
İhracatçı Birlikleri, 2019'un Şubat ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:05
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