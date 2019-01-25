Son Dakika Haberleri: İib Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer Oldu

İib Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer Oldu

10 dakika önce

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) yeni dönem Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer oldu.

İib Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer Oldu, System.String[]
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) yeni dönem Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin başkanlar kurulunda alınan karar ile İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer, 6 ay süreyle İİB Koordinatör Başkanlığı görevini üstlenecek.

Sezer, 2018 yılını 7 milyar dolar ihracat ile kapatan İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin toplam ihracattan yüzde 4.3 pay aldığını belirterek, ihracatı artırmak için 2019 yılında da çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi ve ekledi:

"Hedef pazarlara yönelik çalışmalarımızın yanında yeni pazarlar bulmak için, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara milli katılım organizasyonları düzenleyerek özellikle KOBİ'lerin dışa açılmasını destekleyeceğiz.

"Uluslararası Rekabeti Geliştirme (URGE) projeleri ve kümelenme çalışmaları ile küçük işletmelerimizi dış pazarlar ile tanıştırmaya devam edeceğiz.

"Ayrıca ticaret heyetleri ve ikili görüşmeler yapmayı da sürdüreceğiz." (Fotoğraflı) - Stanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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