IICEC Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı - Son Dakika

IICEC Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı

23.11.2020 13:59
IICEC Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı, System.String[]

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öngörülebilir politikaları sayesinde enerji sektörünün yabancı yatırım çekerek diğer sektörlere örnek olduğunu ifade etti.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öngörülebilir politikaları sayesinde enerji sektörünün yabancı yatırım çekerek diğer sektörlere örnek olduğunu ifade etti.

Sabancı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği Türkiye Enerji Görünümü : Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, enerji sektöründe yatırımların, yabancı sermayenin ve özel sektörün payının arttığı bir dönemde IICEC'nin faaliyetlerine başladığını söyledi.

Sabancı Üniversitesinin çatısı altında 10 yıl önce kurulan IICEC'nin enerji sektörünün önemli oyuncularını bir araya getirdiğini vurgulayan Sabancı, merkezin, sektörün geleceğine yol göstereceğini dile getirdi.

IICEC'nin yayımladığı Türkiye Enerji Görünümü Raporu'nun politika yapıcıları, özel sektör-endüstri ve akademi tarafından ortak akılla hazırlandığını kaydeden Sabancı, bu çalışmayla daha güvenli, verimli, teknoloji odaklı ve sürdürülebilirliği öncelik alan bir enerji geleceğinin hedeflendiğini anlattı.

Sabancı, söz konusu çalışmanın bağımsız ve objektif bir üniversite çalışması olduğuna işaret ederek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öngörülebilir politikaları sayesinde Türkiye enerji sektörü, yabancı yatırım çekerek diğer sektörlere örnek olmuştur. Bu raporun, Türkiye'nin yabancı sermaye ve yatırımcı çekme cazibesini artırmaya, modern yenilikçi enerji teknolojileri çekmeye referans olmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Güneş, dünya elektrik pazarlarının yeni kralı"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise dünya genelinde enerji kullanımında bu yıl yüzde 5 düşüş yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji talebinde bu sene yaşanan düşüş 2008-2009'daki finansal krizi takip eden düşüşten 7 kat daha derin. Bu kapsamda en büyük darbeyi petrol sektörü yaşadı. Doğal gaz ve kömür sektörü de çok ciddi bir darboğazda. Sadece yenilenebilir enerjide bir karşı koyuş görüyoruz. Özellikle güneşte büyüme tüm dünyada hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu sene dünya genelinde kurulan elektrik santrallerinin yüzde 50'sini tek başına güneş oluşturuyor. Bu nedenle güneşi dünya elektrik pazarlarının yeni kralı tayin ettik."

Birol, Türkiye'de elektrik tüketiminin salgın öncesi döneme göre arttığına dikkati çekerek, "Bu sadece enerji için değil, Türkiye'nin ekonomik olarak toparlanmasında öncü bir gösterge olarak düşünülebilir. Hepimizi sevindiren doğal gaz keşfi de bu dönemde Türkiye'den gelen başka bir güzel haber oldu." diye konuştu.

Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının, gelecek 20 yılda Türkiye enerji sektörünün hangi şartlarda nasıl gelişebileceğine dair çeşitli senaryolar ortaya koyarak önemli katkı sağladığını dile getiren Birol, "Bu çalışma, Türkiye'de yapılan en kapsamlı ve detaylı modelleme çalışması oldu. Bu projeksiyonların sonucunda Türkiye'de dikkat edilmesi gereken 10 önemli tavsiye ortaya konuldu. Bu tavsiyelerin amacı Türkiye enerji sektörünün daha güvenli, maliyetleri daha düşük ve çevreye daha duyarlı bir hala getirebilmek." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi, kaynaklar, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IICEC Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti
Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak? Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak?         
13:46
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası         
13:07
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor         
11:17
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
TÜBİTAK 105 personel alacak TÜBİTAK 105 personel alacak         
08:55
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 14:03:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: IICEC Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei