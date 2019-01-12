Son Dakika Haberleri: İid'den Yemen'e Gıda Yardımı

İid'den Yemen'e Gıda Yardımı

48 dakika önce

İnsanı İnşa Derneği (İİD), insani krizin yaşandığı Yemen'in çeşitli bölgelerine gıda yardımı yaptı.

İid'den Yemen'e Gıda Yardımı, System.String[]
İnsanı İnşa Derneği (İİD), insani krizin yaşandığı Yemen'in çeşitli bölgelerine gıda yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iç çatışma, nüfus artışı, işsizlik, savaş ve ekonomik problemlerden dolayı temel gıda yetersizliği nedeniyle insanların yaşamlarını sürdüremeyecek duruma geldiği Yemen'de İİD'nin yardım çalışmaları devam ediyor.

Dernek, yağ, şeker, süt tozu, pirinç, konserve ve undan oluşan 2 bin gıda kolisini Yemen'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİD Başkanı Halim Ayyıldız, Yemen'in yaşadığı insani krize sessiz kalmayan Türk halkının yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

İnsani krizin yaşandığı Yemen'de savaş mağduru ailelere yönelik acil yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bunun için 'Yemen'e Gıda Yardımı' kampanyamızı devam ettiriyoruz. Türkiye olarak Yemenli kardeşlerimizin yanında olmaya ve imkanlar dahilinde de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bazı bölgelerde mağdurlar açlıktan ağaç yaprağını kaynatıp yiyorlar. Çok zor durumdalar."

Yardım kampanyasına destek olan isteyen vatandaşlar "www.iid.org.tr" internet sitesinden bilgi alabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüksekova'da Çobanlık Yapan Genç, Kardan F-35 Savaş Uçağı Yaptı Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!

Son Dakika! Fransa İçişleri Bakanı: Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Son Dakika! Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:49:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İid'den Yemen'e Gıda Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]