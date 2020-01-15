IIF: Küresel borç 2019 3. çeyrekte 253 trilyon dolara ulaştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ağırlıklı olarak hükümet ve özel işletmelerin borçları tarafından desteklenen küresel borcun 2019'un ikinci çeyreğindeki 250.9 trilyon dolardan, üçüncü çeyrekte 253 trilyona yükseldiğini duyurdu.

1980'li yıllardaki borç krizinin ardından finansal kurumların bir araya gelerek oluşturduğu IIF raporunda, "Düşük faiz oranları ve geniş finansal koşullar tarafından desteklenerek, ağırlıklı olarak finansal olmayan sektör borcuyla toplam küresel borcun 2020'nin ilk çeyreğinde 257 trilyon doları aşacağını öngörüyoruz" denildi.

Ülkelerin rekor düzeydeki düşük faiz oranları kurumların, bireylerin ve hükümetlerin borç alma iştahını destekleyerek, küresel borcun da buna paralel olarak yükselmesine yol açtı.

IIF raporunda, hükümet borçları kapsamında ABD ve Avustralya 'nın 2019'un üçüncü çeyreğinde rekor düzeylerde borç aldığını, ayrıca Çin'de de borç alımının toparlanmaya başladığına dikkat çekildi:

"Kaldıraçlı olarak alınan risklerin azalmasına yönelik çalışmalar sebebiyle 2017/18 döneminde görülen yavaşlamanın ardından Çin'de borç birikimi, ağırlıklı olarak finansal olmayan kurumsal sektör borcuyla 2019'da yeniden ivme kazandı."