IIF: Küresel borç 2019 3. çeyrekte 253 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IIF: Küresel borç 2019 3. çeyrekte 253 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi

IIF: Küresel borç 2019 3. çeyrekte 253 trilyon dolara ulaştı

6 saat önce

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ağırlıklı olarak hükümet ve özel işletmelerin borçları tarafından desteklenen küresel borcun 2019'un ikinci çeyreğindeki 250.9 trilyon dolardan, üçüncü çeyrekte 253 trilyona yükseldiğini duyurdu.

IIF: Küresel borç 2019 3. çeyrekte 253 trilyon dolara ulaştı, System.String[]

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ağırlıklı olarak hükümet ve özel işletmelerin borçları tarafından desteklenen küresel borcun 2019'un ikinci çeyreğindeki 250.9 trilyon dolardan, üçüncü çeyrekte 253 trilyona yükseldiğini duyurdu.

1980'li yıllardaki borç krizinin ardından finansal kurumların bir araya gelerek oluşturduğu IIF raporunda, "Düşük faiz oranları ve geniş finansal koşullar tarafından desteklenerek, ağırlıklı olarak finansal olmayan sektör borcuyla toplam küresel borcun 2020'nin ilk çeyreğinde 257 trilyon doları aşacağını öngörüyoruz" denildi.

Ülkelerin rekor düzeydeki düşük faiz oranları kurumların, bireylerin ve hükümetlerin borç alma iştahını destekleyerek, küresel borcun da buna paralel olarak yükselmesine yol açtı.

IIF raporunda, hükümet borçları kapsamında ABD ve Avustralya'nın 2019'un üçüncü çeyreğinde rekor düzeylerde borç aldığını, ayrıca Çin'de de borç alımının toparlanmaya başladığına dikkat çekildi:

"Kaldıraçlı olarak alınan risklerin azalmasına yönelik çalışmalar sebebiyle 2017/18 döneminde görülen yavaşlamanın ardından Çin'de borç birikimi, ağırlıklı olarak finansal olmayan kurumsal sektör borcuyla 2019'da yeniden ivme kazandı."


Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi
Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan Hindistan'a 5,5 milyar dolarlık yatırım planı

Son Dakika Haberleri
18:18 Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
18:16 Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:00 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu - Son Dakika Ekonomi
17:52 Motorinde 20 kuruş indirim - Son Dakika Ekonomi
17:44 Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi
15:30 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan Hindistan'a 5,5 milyar dolarlık yatırım planı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:22:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: IIF: Küresel borç 2019 3. çeyrekte 253 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]