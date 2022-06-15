Sarıyer 'deki Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren etkinliğe, Türkiye , Pakistan , Endonezya, Irak , Mısır ve Özbekistan 'ın da aralarında bulunduğu 18 ülkeden 50 kadın katıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'İİGF Uluslararası Medya Eğitim Kampı'nın ikincisi sona erdi - Son Dakika

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