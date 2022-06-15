"İİGF Uluslararası Medya Eğitim Kampı"nın ikincisi sona erdi - Son Dakika
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"İİGF Uluslararası Medya Eğitim Kampı"nın ikincisi sona erdi

15.06.2022 17:13
"İİGF Uluslararası Medya Eğitim Kampı"nın ikincisi sona erdi

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle kadınlara yönelik düzenlenen "İİGF Uluslararası Medya Eğitim Kampı", sertifika töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle kadınlara yönelik düzenlenen "İİGF Uluslararası Medya Eğitim Kampı", sertifika töreniyle sona erdi.

Sarıyer'deki Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren etkinliğe, Türkiye, Pakistan, Endonezya, Irak, Mısır ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu 18 ülkeden 50 kadın katıldı.

İlki erkeklere yönelik düzenlenen kampın ikincisinde, AA eğitmenleri tarafından "Sosyal Medyada Kriz Yönetimi", "Podcast", "Yalan Haber", "İçerik ve Video Haberciliği" konularında eğitim verildi.

Sunumların yanı sıra gezi ve eğlence programlarının da yer aldığı kampın son gününde katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İİGF Uluslararası Medya Eğitim Kampı'nın ikincisi sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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