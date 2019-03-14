Iıı. Brüksel Konferansı - Aile Fotoğrafı
1 saat önce
- Aile fotoğrafından detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu III. Brüksel Konferansı'na katıldı.
- Aile fotoğrafından detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu III. Brüksel Konferansı'na katıldı. Konferansın açılış konuşmaları sonrasında aile fotoğrafı çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:48 Kaynak: AA
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