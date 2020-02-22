III. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi nisanda yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık III. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi nisanda yapılacak - Son Dakika

III. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi nisanda yapılacak

6 saat önce

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Kongresi, "Apiterapi" ana temasıyla 1-3 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.

III. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi nisanda yapılacak, System.String[]

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Kongresi, "Apiterapi" ana temasıyla 1-3 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak 3. GETAT Uygulamaları Kongresi'nde bu yıl da sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Kongrede, arı ürünlerinin tedavi amaçlı kullanıldığı Apiterapi uygulamalarının tanıtımının yanı sıra akupunktur, fitoterapi, kayropraktik, mezoterapi, ozon uygulaması, refleksoloji, müzikterapi gibi diğer GETAT uygulamaları da ele alınacak.

Türkiye arıcılık ve bal üretiminde yüzlerce tıbbi endemik bitki bulunmasının da avantajıyla dünya sıralamasında en üstlerde yer alıyor.

Dünya genelinde apiterapi ile ilgili bilimsel çalışmaların artışıyla Türkiye'de de üniversiteler bünyesinde apiterapi uygulama merkezleri kuruluyor. Dünya Apiterapi Federasyonu'nun yeni başkanının da Türkiye'den seçilmiş olması, apiterapi konusunda yapılan çalışmaların başarısını gösteriyor.

Kongrede başta apiterapi olmak üzere, farklı GETAT alanlarında sunumlar, bildiriler, posterler, çalışma grupları ve ödüller yer alacak. Kongre kapsamında birçok farklı ülkeden yabancı konuklarla birlikte toplam 150 uzman konuşmacı tarafından 5 farklı salonda 25 oturum, 50 farklı eğitmen tarafından 45 atölye ve kongrenin tüm paydaşlarının bir arada olduğu 4 farklı çalıştay yapılacak.

Kongre ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek GETAT Fuarı'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları yer alacak.

56 farklı ülkenin Sağlık Bakanlıklarının davet edildiği kongreye yurt içinden ve dışından yaklaşık 3 bin kişinin katılımı bekleniyor.

İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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