Son Dakika Haberleri: III. Tarım Orman Şurası
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III. Tarım Orman Şurası

6 saat önce

III. Tarım Orman Şurası'na katılanlar Plaket töreni Şuranın sona ermesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katıldı.

III. Tarım Orman Şurası'na katılanlar

Plaket töreni

Şuranın sona ermesi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katıldı. (6)

III. Tarım Orman Şurası

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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