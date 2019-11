Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli, III. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "An itibariyle şuraya web sayfamız üzerinden bildirilen görüş sayısı 23 bini aşmış ve bu şura, tarihimizin en geniş katılımlı şurası olarak kayda geçmiştir" dedi.



III. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı. İlk defa, tüm Türkiye'nin söz sahibi olduğu bir Tarım Orman Şurası gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "An itibariyle şuraya web sayfamız üzerinden bildirilen görüş sayısı 23 bini aşmış ve bu şura, tarihimizin en geniş katılımlı şurası olarak kayda geçmiştir. Tarım Orman Şurası süreci, her meslekten halkımızın, her yaştan insanımızın sahiplendiği ve yönettiği bir süreç oldu. Akademisyenlerimiz, iş adamlarımız, fırıncılarımız, öğretmenlerimiz, tarım yazarlarımız, mühendislerimiz ve daha pek çok vatandaşımız şuraya büyük teveccüh gösterdi. Tabii biz, bu şura vesilesiyle hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanında kalbi Türkiye için atan kardeşlerimizden de pek çok geri dönüş aldık" dedi.



"83 günde, 200'ün üzerinde toplantı"



Şura kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Bakan Pakdemirli, "Tarım Orman Şürasının 17 Temmuz'daki ilk tanıtım toplantısı ile birlikte bakanlık olarak hemen pozisyonumuzu aldık ve web sayfamızı açtık. 81 ilimizin valilikleriyle, belediye meclis üyeleriyle, 50 binden fazla muhtarımızla bizzat temasa geçerek 'bir fikrim var' diyen herkesin, şuraya katkıda bulunmasını sağladık. Yine bu dört aylık süreçte, 7 binden fazla paydaş ile ortak akıl buluşmaları gerçekleştirdik. ve gelen talepler doğrultusunda, 21 çalışma grubundaki katılımcı sayısını 2 bin kişiye çıkarmış olduk. Bu şu demektir; 83 günde, 200'ün üzerinde toplantı. Bu da ufak bir hesapla, yaklaşık 1 milyon adam saat demektir Yani bu, az zamanda çok iş demektir, çok yol almak demektir" diye konuştu.



Her yaştan vatandaşın fikriyle şuraya destek sunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Tarım Orman Şurası ile geleceğimizde inşallah yeni bir dönem başlayacak. Zira bu şura bir sonuç değil, bir başlangıçtır. Bu şura ile daha interaktif, daha stratejik, yani daha vizyoner bir yol haritası çıkacağını düşünüyor ve buna inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Ülkemiz tarımsal hasılada dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk sıralardayız"



Tarımın, tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Biliyoruz ki, bu değişimin karşısında ancak kaynaklarımızı doğru kullanarak, üretimi planlayarak, sürdürülebilirliği sağlayarak ve bilhassa sonuçları doğru okuyarak durabiliriz. Ülkemiz tarımsal hasılada; dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk sıralardayız" dedi.



Tarihi ve coğrafi konum bakımından avantajlı bir memleket olduğumuzu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Coğrafyamız yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle dolu. Coğrafi işaretli ürün potansiyelimiz 2 bin 500 adet. Endemik bitki sayımız toplam kıta Avrupa'sından daha fazla. Toprağımız bereketli, suyumuz kaliteli. İşlenen tarım arazimiz ülke yüzölçümünün 3'te 1'i. Mera alanlarımız 5'te 1'i. Orman arazilerimiz 3'te 1'i.Ülkemiz tarımsal hasılada; dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk sıralardayız. 68 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımızla Avrupa'da ilk sıradayız. Coğrafya olarak da 1,9 trilyon dolar tarımsal ticaret hacmi olan bölgenin, hatta dünyanın tam merkezindeyiz. İşte dünyanın ve Avrupa'nın en büyük havalimanı bizde. Dünya havayolu trafiğinin yüzde 60'ı bizim hava sahamızdan geçiyor. Tarihi ipek yolunun kalbi hala bu topraklarda atıyor. Bütün bu altyapımızla, stratejik konumumuzla; bulunduğumuz bölgenin zenginliğinden ve refahından, hep birlikte, daha fazla pay almalıyız" dedi.



"Gelin tarımı, plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş dalına dönüştürelim"



82 milyon nüfusla Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke, olduğumuzu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Gelin tarımı, plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş dalına dönüştürelim. Şırnak'ta sütü işleyerek değer katan ve bununla yöresine istihdam sağlayan Zahide kızımız size ilham olsun. Yozgatlı Hacı Ömer ağabeyiniz, imkansızlıklardan imkan çıkarmak nedir, sizlere öğretsin. Gelin! Hep birlikte tarımı aşımız, suyu işimiz, ormanları geleceğimiz yapalım. Siz kendinizi yetiştirin, siz kazanın ki Bizim gözümüz arkada kalmasın" şeklinde konuştu.



Son 17 yılda verilen desteklerle tarımsal hasılanın yüzde 486 arttırıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bitkisel üretimimiz yine son 17 yılda yüzde 20 arttı. Tarımsal ihracatımızı yaklaşık 5 kat artırarak, net ihracatçı bir ülke olduğumuzu da bir defa daha ortaya koyduk. Fındık, incir, kiraz, ayva, kayısı, kuru üzüm üretiminde, dünya lideri konumumuzun yanı sıra fındık, incir, kuru kayısı, kuru üzüm ihracatında dünya lideri, kiraz ve ayva ihracatında ise dünya üçüncüsüyüz" diye konuştu.



"Kırsal kalkınma alanlarında 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık"



Türkiye'nin un ve makarna ihracatında 2002 yılında dünyada 11'inci sırada iken 2005 yılından buyana dünyada ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Pakdemirli, "Hibe programları sayesinde, kırsal kalkınma alanlarında 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Türkiye bugün kendi tohumluğunu üreten ve 86 ülkeye tohum ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Yine son 17 yılda, tohumluk üretimimizi 7 kat, tohum ihracatımızı da 9 kat arttırdık. Türkiye'yi tohum ihraç eden bir ülke konumuna ulaştırdık. Yerel/Ata Tohumu Projesi ile bin 100 farklı çeşit ata tohumundan ürettiğimiz ürünleri, tüketicinin sofrasıyla buluşturduk. Gıda israfının önüne geçmek için sıfır atık kampanyasına dahil olduk" ifadelerini kullandı.



"Yakın bir zamanda tanışacağınız yangın söndürme tankıyla, İHA'larımızla, yangınlarla mücadelede daha etkin bir yol izleyeceğiz"



Su yatırımlarında da son 17 yılda, barajlar, su kaynakları ve sulama tesislerinde prestijli yatırımlara imza atıldığını ifade eden Bana Pakdemirli, dünyadaki orman varlığı azalırken Türkiye'nin orman varlığını artıran bir ülke olduğunu belirterek, "İnşallah 2023 yılına geldiğimizde, dünya nüfusu kadar fidan dikerek, 7 milyar fidanı da toprakla buluşturmuş olacağız. Ülkemiz, orman yangınları ile mücadelede, Akdeniz ülkeleri arasında lider konumdadır. Kurmuş olduğumuz Erken Uyarı Sistemi ile orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan, 12 dakikaya düşürdük. Bundan sonra da modern tekniklerle, eğitimli insan kaynağımızla, yakın bir zamanda tanışacağınız yangın söndürme tankıyla, İHA'larımızla, yangınlarla mücadelede daha etkin bir yol izleyeceğiz" dedi.



"Tam anlamıyla bir tarımsal bilgi plan proje kütüphanesi oluşturuldu"



" Şuramızın en değerli kazanımlarından biri de şudur ki; 7 bin civarında telefon, e-posta ve mektup ile web sayfasındaki 23 bin görüşten oluşan, 30 bin parçalık fikir ve proje deposuyla aslında tam anlamıyla bir "tarımsal bilgi plan proje kütüphanesi" oluşturuldu" diyen Bakan Pakdemirli, "Şahsen, çalışma gruplarımızın başlıkları arasında akıllı tarım teknolojilerini, uzun vadeli ve teknolojiye dayalı tarım politikalarını, 'Ürettiğin Yerde Tüket' hedefiyle sıfır kilometre yaklaşımını okuyunca mutlu oldum. Yönü teknolojiye, Ar-Ge'ye ve inovasyona çevrili çalışmalar gördükçe gurur duydum. Ekoturizm alt yapısı kurmayı hedefleyen, kooperatifleşme ile ölçek sorununu çözmeye çalışan projeler okuyunca Şüra'dan çok önemli bir 'tavsiye yol haritası' çıkacağına tam manasıyla ikna oldum. Biz her zaman "Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye demektir" diyoruz" dedi.



"Benim de bir fikrim var" diyen Pakdemirli, "Ben de, komisyon üyelerimize, bundan sonraki her 5 yılda bir, şuranın yapılmasını öneriyor ve bir sonraki Tarım-Orman Şurası'nın da tarihini belirlemelerini teklif ediyorum" diye konuştu. - ANKARA