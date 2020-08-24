III. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali afişini gençler tasarlayacak - Son Dakika

Bu yıl üçüncüsü Yunus Emre anısına düzenlenecek olan 'Dostluk Film Festivali'nin afişi için bir tasarım yarışması düzenlenecek. 25 yaş altı tüm gençlere açık olan yarışmada, seçilen en iyi afişin grafikerine 5 bin TL para ödülü verilecek.

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali üçüncü yılında, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve sinema platformları ve birçok kurumla işbirliği içinde yoluna devam ediyor. Bugüne kadar 100'den fazla ülkeden bin 500'e yakın başvuruyla büyük ilgi gören III. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin bu yılki afiş tasarımı, yarışma ile belirlenecek. Katılımcılar afiş yarışmasına bir ya da birden fazla tasarımla katılabileceği yarışma için son başvurular 25 Eylül'e kadar yapılacak.

Yarışmaya katılacak çalışmaların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, sergilenmemiş ve özgün eserler olması şartı aranıyor. Öte yandan yarışma şartnamesi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, büyük şair ve Mutasavvıf Yunus Emre anısına yapılıyor. 4-5-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalde yarışma, Kırk Yıllık Hatır, Panorama ve uzun metraj seçkilerindeki gösterimler dışında çeşitli konferanslar, söyleşiler ve atölyeler yapılacak.

Festival Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın, Genel Koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı festivalde; birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra, her yıl olduğu gibi Türkiye'den bir kısa film yönetmenine sonraki filmine destek için 'Yunus Emre Dostluk Teknik Destek Ödülü' ve bir filme de 'Kızılay Dostluk Ödülü' verilecek. Festivale başvurular 5 Ekim 2020 Salı saat 17.00'ye kadar festivalin resmi internet sitesinden ve Filmfreeway uluslararası film platformu üzerinden başvuruda bulunulabilecek. 25 yaş altı tüm gençlere açık olan afiş yarışmasında, seçilen en iyi afişin grafikerine vergiler dahil 5 bin TL para ödülü verilecek. - İSTANBUL