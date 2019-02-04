IIoT Tabanlı Akıllı Fabrikaların İnşa Süresi Kısalıyor ve Verimlilik Artıyor

Ethernet tabanlı entegre ağ CC-Link'in dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet göstererek bu teknolojiye uyumlu ürün üreticilerini ve kullanıcılarını aynı çatı altında toplayan CLPA (CC-Link Partner Association), mevcut CC-Link IE'ye dayalı yeni nesil bir ağ olan "CC-Link IE TSN"nin geliştirildiğini açıkladı. CC-Link IE TSN'nin endüstriyel haberleşme sektörünün geleceğe yönelik taleplerini karşılamak için geliştirildiğini ifade eden CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, bu yeni teknolojinin fabrikalardaki iletişim ve kontrol süreçlerinde performans ve fonksiyonelliği güçlendirdiğini belirtti. CC-Link IE TSN'nin operasyonel teknoloji ve IT entegrasyonunu sağlamak için IEEE Ethernet ile ilgili ek standartları içeren Zaman Duyarlı Ağ (TSN: Time Sensitive Network) teknolojisi ile desteklendiğini bildiren Bizel, bu teknolojinin geliştirme metotlarının çeşitlendirilmesi sayesinde farklı türde ekipmanlar için esnek uygulamalara imkan tanıdığını vurguladı. CC-Link IE TSN'nin internet protokolü ve kontrol iletişim teknolojisini kullanarak bilgi iletişimlerinde karma kullanıma geçilmesini sağladığını belirten Bizel, tüm bu özellikler sayesinde IIoT tabanlı akıllı fabrikaların inşası için harcanan zamanın azaltılması ve verimliliğin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) sistemlerinin son yıllarda uygulama aşamasına gelmesiyle birlikte genel amaçlı ethernet iletişimi sağlayan farklı cihazların kullanımı konusunda artan bir talep olduğu gözleniyor. Yüksek fonksiyonlu hareket kontrolü ekipmanları ile farklı türlerdeki ekipmanlara ilişkin protokol uygulaması taleplerinde de artış yaşanıyor. Bu talepleri karşılamak amacıyla yeni bir endüstriyel haberleşme ve iletişim platformu olan "CC-Link IE TSN"nin geliştirildiğini belirten CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, yeni teknolojinin mevcut CC-Link IE'nin performansını ve fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştiren bir ağ modeli olarak öne çıktığını ifade etti. CC-Link IE TSN'nin "Zaman Duyarlı Ağ" (TSN: Time Sensitive Network) teknolojisi ile desteklendiğini söyleyen Bizel, bu yeni uygulamanın IIoT tabanlı akıllı fabrikaların inşası için harcanan zamanı azaltmak ve verimliliği arttırmak konusunda iddialı olduğunu vurguladı.

Dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan endüstriyel haberleşme platformu

Merkezi Japonya'da bulunan CLPA'nın temel teknolojisi olan CC-Link IE'nin otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan açık endüstriyel haberleşme platformu olarak Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal çözüm sunduğunu belirten Tolga Bizel, şu bilgileri paylaştı; "Bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisinin sunduğu 1.400'den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunuyor. CC-Link teknolojisi, güvenilir haberleşme için tüm veri bağlantı katmanı ve taşıma katmanını ele alan ve cihazlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ASIC kullanımına dayanıyor. CC-Link endüstriyel networkler ile verimli fabrika ve proses otomasyonu sağlamak amacıyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor. Bu yüksek hızlı haberleşme, farklı tedarikçilerden sağlanan çok sayıda otomasyon cihazını tek bir kablo üzerinden birbirine bağlıyor. Geleneksel endüstriyel kontrol ağları ile yalnızca bir üreticiye ya da az sayıda üreticiye ait saha cihazlarının kurulumu yapılabilirken, CC-Link gibi açık ağlarla bu sayı yaklaşık olarak 300'e ulaşabiliyor."

Uygulamanın fonksiyon ve kapsamı genişletildi

CC-Link IE'nin ilk 1Gbps Ethernet tabanlı açık endüstriyel ağ olarak 2007 yılında hayata geçirildiğini söyleyen Bizel; sözlerine şöyle devam etti; "CC-Link IE genel giriş/çıkış kontrolü olarak başladıktan sonra CC-Link IE TSN ile birlikte hareket ve emniyet kontrolü de eklenerek uygulamanın fonksiyon ve kapsamı genişletildi. Zaman paylaşımı metoduyla farklı protokolleri birleştiren standart Ethernet'in geliştirilmiş versiyonu olan Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olan CC-Link IE TSN, üst düzey IT sistemiyle entegre edildiğinde ve diğer açık ağlarla birleştirildiğinde dahi üretim iletişimi katmanında gerçek zamanlı iletişim sağlayan TSN teknolojisini destekliyor. Makine kontrolü ve bilgi iletişimlerinin tek bir Ethernet kablosunda entegrasyonuna imkan tanıyan TSN teknolojisi, standart Ethernet cihazlarıyla esnek sistem konfigürasyonunun gerçekleştirilmesini sağlıyor. TSN gerçek zamanlı kontrol gerektiren kontrol iletişiminde deterministik mesajlaşma sağlarken, genel Ethernet ile bilgi iletişimini gerçekleştirerek büyük çaplı endüstriyel ağ sistemlerini hayata geçiriyor. Genel üretim sisteminin kontrolünü etkilemeden IT sistemiyle iletişime imkan tanıyan TSN, bir üst katmandaki IT sistemiyle sorunsuz iletişim sağlayarak IIoT sistemi ve Edgecross ile işbirliği yapan bir uç nokta bilişim sisteminin kurulmasını destekliyor."

CC-Link IE TSN protokolüyle gerçekleştirilen yüksek hızlı kontrol iletişiminin, ekipman ve sistem çevrim süresini azaltarak verimliliği ciddi ölçüde arttırdığını anlatan Bizel, "Yüksek hassasiyetli hareket kontrolü üretim kalitesini yükseltiyor. Çok sayıda standart Ethernet cihazını, genel I/O kontrolünü, hareket fonksiyonlarını ve güvenlik iletişimi fonksiyonlarını tek bir ağ üzerinde birleştiren standart, sistem yapısının sadeleştirilmesini ve genel maliyetlerin azaltılmasını sağlıyor. Geliştirilen özellikler, kontrol dışı iletişimle (geçici veri) birleştirilen yüksek hızlı ve büyük kapasiteli kontrol iletişiminin (çevrimsel veri) karışımını mümkün hale getiriyor. 1Gbps bant genişliği bu ikisinin bir arada sunulmasını sağlıyor ve ağ hatalarının nedeninin tespit edilmesini kolaylaştırıyor. Bir üretim sahasını kontrol eden ve izleyen sistemin yanı sıra üretim sahasında bilgileri toplayan ve analiz eden sistemin geliştirilmesini basitleştiren teknolojinin farklı sektörlere fayda sağlaması hedefleniyor" dedi.

Gerçek zamanlı kontrol iletişimi artık daha güvenli

CC-Link IE TSN'nin zaman paylaşımı metodu olarak TSN Ethernet iletişim teknolojisi kullandığını ifade eden Bizel, gerçek zamanlı kontrol iletişiminin güvenliğini sağlarken aynı zamanda IP iletişimiyle uç cihazlardan bilgi toplanmasına imkan tanıdığının altını çizdi. Yeni teknolojinin SNMP ile uyumlu genel amaçlı Ethernet teşhis araçlarının kullanılması sayesinde daha kolay ağ teşhisi sağladığına dikkat çeken Bizel; "Uyumlu cihazların zaman senkronizasyonu ile sorunların nedeni kolaylıkla tespit edilebiliyor. İletişim performansı iyileştirilen CC-Link IE TSN, 31.25µs'den daha iyi olduğu belirlenen, sınıfının en iyi hareket kontrolü operasyon çevrim süresinin sunulmasına olanak tanıyor. Yüksek ve düşük performanslı cihaz iletişiminin ayrılması, tüm ağ istasyonları ve genel olarak sistem için optimum performans seviyesinin elde edilmesini sağlıyor. ASIC ve diğer cihaz tabanlı donanım ve yazılım geliştirme metotları sunan yeni sistem, hem 1Gbps hem de 100Mbps'yi destekliyor" diyerek sözlerini tamamladı.