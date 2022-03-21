İİT, Afganistan için "insani emanet fonu" oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

İİT, Afganistan için "insani emanet fonu" oluşturdu

21.03.2022 14:59
İİT, Afganistan için "insani emanet fonu" oluşturdu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'a insani yardımların kanalize edilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde "insani emanet fonu" oluşturdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'a insani yardımların kanalize edilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde "insani emanet fonu" oluşturdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Süleyman Al Jasser ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İİT'ye üye ülkelerden, İslami finans kuruluşlarından ve uluslararası partnerlerden Afganistan için oluşturulan emanet fonuna yardım yapmaları çağrısında bulunarak fonun, öngörüldüğü şekilde 3 ayda tamamlanması sebebiyle İİT Genel Sekreteri Taha'ya ve İslam Kalkınma Bankasına teşekkür etti.

İİT Genel Sekreteri Taha, Afgan halkının zor zamanlardan geçtiğine işaret ederek onların sıkıntılarını hafifletmek için kararlı çabalar gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser de emanet fonunun oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek ihtiyaç duyulan zamanda Afganistan'a yardımın önemine işaret etti.

Afganistan'daki insani durum sebebiyle Aralık 2021'de İslamabad'da gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nın önemli sonuçlarından biri olarak emanet fonu hayata geçirildi.

İslamabad'da 19 Aralık 2021'de gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nda, Afganistan'a insani yardımın kanalize edilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde "insani emanet fonu" kurulması kararına varılmıştı. Kararda, İslam Kalkınma Bankası'ndan söz konusu yardım fonunu 2022'nin ilk çeyreğine kadar oluşturması talep edilmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak Son dakika haberi: Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak Pakistan, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na hazırlanıyor Pakistan, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na hazırlanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası, Afganistan, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İİT, Afganistan için 'insani emanet fonu' oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
15:00 Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: İİT, Afganistan için "insani emanet fonu" oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement