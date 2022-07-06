İİT'den Abbas ile Heniyye'nin Cezayir'deki buluşmasına övgü - Son Dakika
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İİT'den Abbas ile Heniyye'nin Cezayir'deki buluşmasına övgü

06.07.2022 18:08
İİT'den Abbas ile Heniyye'nin Cezayir'deki buluşmasına övgü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas lideri İsmail Heniyye'nin dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un himayesinde gerçekleşen buluşmasını Filistin davası için önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas lideri İsmail Heniyye'nin dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un himayesinde gerçekleşen buluşmasını Filistin davası için önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile İİT Genel Sekreteri Taha başkent Cezayir'de bir araya geldi.

İİT Genel Sekreteri Taha, "Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, iki taraf arasında yıllarca süren durgunluğun ardından Abbas ile Heniyye'yi bir araya getirme girişimi, Filistin uzlaşısını sağlamak için atılmış bir adımdır." dedi.

Bu adımın Filistin davasını savunmak üzere safların sıklaştırılması ve birleştirilmesi noktasında önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Taha, "Abbas ile Heniyye'nin Cezayir'deki buluşması uzlaşmaya doğru bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye, yıllar sonra ilk kez dün Cezayir'de bir araya gelmişti.

Cezayir devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tebbun'un aracılığıyla gerçekleşen Abbas-Heniyye görüşmesini izleyicilerine "tarihi buluşma" olarak duyurmuştu.

Abbas ve Heniyye, dün düzenlenen Cezayir'in 60. bağımsızlık yıl dönümü törenlerine katılmak üzere pazartesi günü bu ülkeye gelmişti.

Filistin'deki iç bölünme

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar'ın ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular hayata geçirilemedi.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Abdülmecid, Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT'den Abbas ile Heniyye'nin Cezayir'deki buluşmasına övgü - Son Dakika

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