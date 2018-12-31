Son Dakika Haberleri: İit'den Afgan Mülteciler İçin "Acil Yardım" Çağrısı

İit'den Afgan Mülteciler İçin "Acil Yardım" Çağrısı

55 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), üye ülkelere ve uluslararası tüm insani yardım kuruluşlarına "Afganistan'da yerlerinden edilmiş ihtiyaç sahibi insanlara acil yardım" çağrısında bulundu.

İit'den Afgan Mülteciler İçin
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), üye ülkelere ve uluslararası tüm insani yardım kuruluşlarına " Afganistan'da yerlerinden edilmiş ihtiyaç sahibi insanlara acil yardım" çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da birkaç ay boyunca şiddetli kuraklığın etkili olduğu ve çok sayıda insanın yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Yerlerinden edilen insanların acil yardım, barınak ve gıdaya ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, üye ülkelere ve uluslararası tüm insani yardım kuruluşlarına "acil yardım çağrısı" yapıldı.

Afganistan'da 2018 yılı da çok zor geçti

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Afganistan İletişim Şefi Alison Parker, BM Cenevre Ofisi'nde geçen ay düzenlenen uluslararası toplumun Afgan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını içeren "Afganistan Konferansı"na ilişkin basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede on yıllardır devam eden çatışmaların çocuklar üzerinde "dehşet verici" etkileri olduğunu belirterek, 2018'in de ülkedeki şiddet olayları, şimdiye kadar görülmemiş kuraklık, gıda güvensizliği ve artan yoksulluk nedeniyle çok zorlu geçtiğine işaret etmişti.

Afganistan'da yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Parker, 3 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ve bunların yüzde 60'ını kızların oluşturduğunu aktarmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:17:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İit'den Afgan Mülteciler İçin "Acil Yardım" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]