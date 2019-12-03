İİT'den Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi projesine kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yeni Yahudi mahallesi kurma projesini kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşa etme politikasının durdurulması için uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine çağrıda bulunuldu.

El-Halil kentinde yeni Yahudi mahallesi kurulması projesinin onaylanmasının şiddetle kınandığı açıklamada, İsrail'in bu adımla uluslararası yasaları, Cenevre anlaşmalarını ve Birleşmiş Milletlerin konuyla ilgili kararlarını açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu 1 Aralık'ta verdiği haberde, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesinin başlatılması planını onayladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" söylemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 252, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.