İİT'den BM'ye dini sembollere hakaret edilmesini önlemek için bağlayıcı karar çıkarma çağrısı - Son Dakika

İİT'den BM'ye dini sembollere hakaret edilmesini önlemek için bağlayıcı karar çıkarma çağrısı

27.11.2020 17:23
İİT'den BM'ye dini sembollere hakaret edilmesini önlemek için bağlayıcı karar çıkarma çağrısı, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymim, Birleşmiş Milletler'e (BM) dini sembollere hakaret edilmesini önlemek için bağlayıcı bir karar çıkarma çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymim, Birleşmiş Milletler'e (BM) dini sembollere hakaret edilmesini önlemek için bağlayıcı bir karar çıkarma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan merkezli el-Arabiya kanalının haberine göre, Useymim, Nijer'de düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 47. oturumunda yaptığı konuşmada BM'yi dini sembollere hakaret edilmesini önlemek için bağlayıcı bir karar çıkarmaya davet etti.

Useynim "İslam'ı terörizmle ilişkilendirmeyi reddediyoruz ve kaynağı ne olursa olsun İslam karşıtı söylemi kınıyoruz." dedi.

İslamofobi olgusunun, uluslararası insan hakları kararlarıyla çeliştiğini belirten Useymim, "İfade özgürlüğü, halklar arasında bölünme anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Useymim, terörizmin çağın kanseri olduğunu ve hiçbir gerekçesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Hakaret, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İİT'den BM'ye dini sembollere hakaret edilmesini önlemek için bağlayıcı karar çıkarma çağrısı - Son Dakika


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