İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT), dini nefret, du¨s¸manlık ve s¸iddet eylemlerinin izlenmesi ve rapor edilmesi ic¸in bir go¨zlemevi kurulması amacıyla Birleşmiş Milletler
(BM
) I·nsan Hakları Yu¨ksek Komiserligˆi ve Avrupa Konseyi
I·nsan Hakları Komiserligˆi'ne çağrıda bulundu. İİT ayrıca, BM ve digˆer uluslararası ve bo¨lgesel o¨rgu¨tleri, 15 Mart'ı "I·slamofobiye Kars¸ı Uluslararası Dayanıs¸ma Gu¨nu¨" kabul etmeye davet etti. Yeni Zelanda
'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ile Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İstanbul
'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısının nihai bildirisi yayımlandı.
İİT İcra Komitesi'nin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta Nur ve Linwood Camilerinde ibadet eden 51 Mu¨slu¨manın hayatını kaybettigˆi vahs¸i tero¨r saldırısı ile sarsıldığı belirtilen bildiride, tero¨rizmin dini olmadıgˆı ve her tu¨rlu¨ tero¨r eyleminin, saiklerine bakılmaksızın, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılırsa yapılsın cezai ve haksız oldugˆu yo¨nu¨ndeki tutum yinelendi.
Bildiride, "Uydurulmus¸ tarih, hayali medeniyetler arası c¸atıs¸ma ve kars¸ılıklı cepheles¸meye dayalı olarak du¨nyanın birc¸ok bo¨lgesinde ırkc¸ı hareketlerin ve bu hareketlerin yarattıgˆı tero¨rizmin yeniden canlanması ve Mu¨slu¨man uluslardan gelen go¨c¸menlere ve bireylere kars¸ı korku, kin ve du¨s¸manlıgˆa tes¸vik etme ve bo¨ylece du¨nya ulusları ve toplulukları arasında gelecegˆe yo¨nelik barıs¸ ve uyum beklentilerini tehlikeye atma niyeti dolayısıyla derinden endis¸e duyulduğu" kaydedildi.
"I·slamofobi du¨nyanın birc¸ok yerinde yu¨kselis¸te"
Bildiride, üye olmayan devletlerdeki Mu¨slu¨man toplulukların ve azınlıkların haklarının, saygınlıgˆının, dini ve ku¨ltu¨rel kimligˆinin korunması amacıyla, I·İT S¸artının yanı sıra BM S¸artı ve I·nsan Hakları Evrensel Beyannamesi dahil, digˆer uluslararası belgelerde yer alan ilke ve amac¸lardan hareket edildiği belirtildi.
Bildiride, I·I·T I·slami Zirvesi Bas¸kanı Recep Tayyip
Erdogˆan'ın talimatı u¨zerine, Cumhurbas¸kanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dıs¸is¸leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun I·slamofobi ve yabancı du¨s¸manlıgˆına kars¸ı ortak c¸o¨zu¨mu¨ vurgulamak ve bu korkunc¸ tero¨r saldırıları kars¸ısında Mu¨slu¨man toplum ile Yeni Zelanda arasındaki dayanıs¸mayı vurgulamak amacıyla Yeni Zelanda'ya yaptıgˆı ziyaretin memnuniyetle kars¸ılandığı ifade edildi.
Yeni Zelanda Bas¸bakanının tutumuna takdir
İİT bildirisinde, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerinde ibadet etmekte olan masum insanları hedef alan dehs¸et verici ve alc¸akc¸a I·slamofobik tero¨r saldırısı en gu¨c¸lu¨ s¸ekilde kınandı.
Tero¨r saldırılarını kesin olarak kınayan Yeni Zelanda hu¨ku¨metini ve Mu¨slu¨man toplumunu kucaklayan ve acılarını paylas¸an Yeni Zelanda Bas¸bakanı Jacinda Ardern'in kararlı ve ac¸ık tutumunun memnuniyetle kars¸ılandığı ifade edilen bildiride, Yeni Zelanda toplumlunun tu¨m kesimlerinin go¨sterdigˆi sempati ve dayanıs¸manın takdir gördüğü kaydedildi.
Bildiride, "(İİT İcra Komitesi) Tero¨ristlerin hastalıklı manifestosuyla ac¸ıgˆa c¸ıktıgˆı u¨zere, planlı ve profesyonelce gerc¸ekles¸tirilen ve s¸eytani c¸evrelerce desteklenen bu tero¨r saldırılarının kapsamlı ve tamamen s¸effaf bic¸imde sorus¸turulacagˆı yo¨nu¨nde Yeni Zelanda tarafından yapılan taahhu¨du¨ tu¨mu¨yle destekler." ifadelerine yer verildi.
"Kapsamlı ve sistematik tedbirler" çağrısı Masum
Mu¨slu¨man kurbanların ailelerine ve Yeni Zelanda halkına ve Hu¨ku¨metine en derin taziyelerin ifade edildiği bildiride, tero¨ristlerin is¸ledigˆi tu¨m korkunc¸ suc¸lar ic¸in tam bir adalet ve hesap verebilirlik sagˆlayarak ailelerin teselli edilecegˆinin ve tatmin edilecegˆinin gu¨c¸lu¨ s¸ekilde umulduğu belirtildi.
Bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"(İİT İcra Komitesi) Camilere ve topluluk merkezlerine yapılan bu menfur tero¨r saldırılarının ve Mu¨slu¨manların o¨ldu¨ru¨lmesinin I·slamofobinin acımasız, insanlık dıs¸ı ve korkunc¸ sonuc¸larını bir kez daha go¨sterdigˆini ve her du¨zeyde, alanda ve platformda tu¨m uluslararası paydas¸ların katıldıgˆı ortaklık ic¸erisinde buna egˆilmek u¨zere gerc¸ek, kapsamlı ve sistematik tedbirler gerektirdigˆini vurgular."
Mu¨slu¨man toplulukları, azınlıkları ve go¨c¸menleri olan tu¨m u¨lkelerin, I·slam'ı, tero¨r, as¸ırılıkc¸ılık ve topluma yo¨nelik tehditlerle ilis¸kilendiren tu¨m politikalardan, ac¸ıklamalardan ve uygulamalardan kac¸ınmaya davet edildiği bildiride, tu¨m devletlere, dini o¨zgu¨rlu¨klere saygılı olma, bilhassa vatandas¸lık ve ku¨ltu¨rel haklarından mahrum etmek dahil Mu¨slu¨manların temel insan hakları ve o¨zgu¨rlu¨klerini kısıtlamama çağrısında bulunuldu.
"I·slamofobiye Kars¸ı Uluslararası Dayanıs¸ma Gu¨nu¨" önerisi
İİT bildirisinde, I·slami inanc¸ ve o¨gˆretilerin temel gereksinimlerine ic¸ten bagˆlı olan, bunları ifade eden ve bunlara uyan sıradan Mu¨slu¨manlara suc¸lu go¨zu¨yle bakılmasını, potansiyel suc¸, as¸ırıcılık ve tero¨rizm suc¸larının bu kis¸ilere atfedilmesi kesin olarak reddedildi.
Tu¨m hu¨ku¨metlere, Mu¨slu¨manlara kars¸ı du¨s¸manlıgˆa veya I·slam'ın ve Mu¨slu¨manların as¸agˆılanmasına go¨z yuman, tes¸vik veya tahrik eden her tu¨rlu¨ so¨ylem, tes¸ebbu¨s veya eylemlerin yasaklanması, tu¨m bireylerin ve grupların din ve inanca dayalı nefret ve s¸iddete kars¸ı korunması ve ibadet mekanlarının muhafazasının sagˆlanması amacıyla bildiride, uluslararası hukuk, norm ve standartlardaki yu¨ku¨mlu¨lu¨klerle uyumlu olarak, mevcut yerel yasal ve idari c¸erc¸eveyi tu¨mu¨yle uygulama veya gerektigˆi takdirde, yeni yasal du¨zenlemeler benimsenmesi c¸agˆrısı yapıldı.
Bildiride, şunlar kaydedildi:
"(İİT İcra Komitesi) Dini nefret, du¨s¸manlık ve s¸iddet eylemlerinin izlenmesi ve rapor edilmesi ic¸in bir go¨zlemevi kurulması amacıyla BM I·nsan Hakları Yu¨ksek Komiserligˆi ve Avrupa Konseyi I·nsan Hakları Komiserligˆine c¸agˆrıda bulunur. BM'ye ve digˆer uluslararası ve bo¨lgesel o¨rgu¨tlere, bu korkunc¸ tero¨r eyleminin yapıldıgˆı gu¨n olan 15 Mart'ın 'I·slamofobiye Kars¸ı Uluslararası Dayanıs¸ma Gu¨nu¨' kabul edilmesi c¸agˆrısında bulunur."
Bunun yanı sıra, İİT bildirisinde, üye devletlere, I·slam'ın gerc¸ek mesajlarını yaymak, I·slam ve Mu¨slu¨manların asil degˆerlerini sergilemek, Amman
Mesajını uygulamak ve tu¨m ilgili bo¨lgesel ve uluslararası platformlarda etkin bir s¸ekilde konuyu gu¨ndeme getirme yo¨nu¨ndeki es¸gu¨du¨mlerini gu¨c¸lendirmek ic¸in c¸abalarını yogˆunlas¸tırmaları talebinde bulunuldu.
Bildiride, İİT İcra Komitesi, Genel Sekreter
'den İslamofobi ve Müslümanlara karşı nefret konusunda uluslararası alanda farkındalık oluşturmaya yönelik girişimleri devam ettirmesini, üye ülkelerle iş birliği içinde Müslüman karşıtı ırkçı ve aşırıcı gruplarla ilişkili bireyler ve kuruluşların da eklenerek terör tehdidine yönelik yaptırımların genişletilmesi amacıyla BM mekanizmalarına ulaşmasını talep etti.
Bildiride, İİT Genel Sekreterinin Facebook
, Twitter
, Instagram
gibi sosyal medya platformlarının yönetimleriyle irtibata geçerek Müslümanlara yönelik şiddeti ve nefreti teşvik eden her türlü içeriğin filtrelenmesi ya da yasaklanmasına yönelik tedbirleri almalarını sağlaması istendi.
BM Genel Sekreterine yönelik çağrının da yer aldığı bildiride, BM Genel Kurulunun özel bir oturumla toplanması, burada İslamofobinin ırkçılığın bir biçimi olduğunun ilan edilmesi, Genel Sekreterin İslamofobinin izlenmesi ve bununla mücadele için bir özel raportör ataması istendi.
İİT Barış ve Diyalog Temas Grubunun BM Genel Kurulu, Dışişleri Bakanları Konseyi toplantıları kapsamında düzenli olarak medeniyetler arası diyalog toplantıları başlatması istenen bildiride, İİT Genel Sekreterliği bünyesinde İslamofobi gözlem çabalarının artırılması, bu konuda çalışan diğer merkez ve mekanizmalarının ilişkisinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.