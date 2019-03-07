Son Dakika Haberleri: İit'den Çatışma Bölgelerindeki Kadınların Sıkıntılarını Azaltma Çağrısı

İit'den Çatışma Bölgelerindeki Kadınların Sıkıntılarını Azaltma Çağrısı

25 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma "çatışma, kriz ve savaş bölgelerindeki kadınların maruz kaldığı sıkıntıları azaltmak için çabaları artırma" çağrısında bulundu.

İit'den Çatışma Bölgelerindeki Kadınların Sıkıntılarını Azaltma Çağrısı, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma "çatışma, kriz ve savaş bölgelerindeki kadınların maruz kaldığı sıkıntıları azaltmak için çabaları artırma" çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma başta işgal altındaki Filistin ile Suriye, Yemen, Nijerya, Somali ve Rohingyaların kaldığı kamplar olmak üzere çatışma, kriz ve savaş bölgelerindeki kadınların sıkıntılarını azaltmaya yönelik çabaları artırma çağrısı yaptı.

Useymin, "İİT üyesi birçok ülkede kadınların karşılaştığı zorluklar; bu ülkelerdeki mevcut istikrarsızlık, savaş ve silahlı çatışmaların yanı sıra kadınların karar alma süreçlerine dahil olma konusunda zayıf kalmalarının bir neticesidir." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter ayrıca, kadınların güçlendirilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için yenilikçi yöntemler geliştirme ve kadınlara özellikle bilim ve teknolojide daha fazla fırsat tanıma çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:45 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel
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