İİT'den Dağlık Karabağ'daki sözde seçimlere tepki - Son Dakika

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İİT'den Dağlık Karabağ'daki sözde seçimlere tepki
6 saat önce
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimleri reddettiğini açıkladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimleri reddettiğini açıkladı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ'da 31 Mart'ta düzenlenen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına aykırı olduğu belirtildi.
Sözde seçimlerin reddedildiği vurgulanan açıklamada, İİT ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın konuyla ilgili daha önce aldığı kararların bulunduğu hatırlatıldı.
Dağlık Karabağ'da 31 Mart'ta sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri düzenlenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:56 Kaynak: AA
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