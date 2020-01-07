İİT'den Endonezya'daki sel mağdurları için yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İİT'den Endonezya'daki sel mağdurları için yardım çağrısı - Son Dakika

İİT'den Endonezya'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

6 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Endonezya'da bir haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selin olumsuz etkileriyle mücadele için bu ülkeye acil insani yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

İİT'den Endonezya'daki sel mağdurları için yardım çağrısı, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Endonezya'da bir haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selin olumsuz etkileriyle mücadele için bu ülkeye acil insani yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Endonezya'da yaşanan selin çok sayıda insanın yerinden edilmesine, büyük yıkımlara ve ölümlere neden olduğunu belirtti.

Useymin, sel ve heyelanlardan etkilenenlere yardım için teşkilata üye ülkeler ve insani yardım kuruluşlarının derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'nden (BNPB) dün yapılan açıklamada, Endonezya'nın başkenti Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 66 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum
Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
22:40 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika
22:40 Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
22:39 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika
22:39 Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:38 Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 22:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İİT'den Endonezya'daki sel mağdurları için yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]