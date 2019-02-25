Son Dakika Haberleri: İit'den Ermenistan İşgaline Karşı Azerbeycan'a Tam Destek

İit'den Ermenistan İşgaline Karşı Azerbeycan'a Tam Destek

23 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatınca (İİT), Azerbeycan'a, topraklarındaki Ermenistan işgalini bitirmek için harcadığı çabalara ve girişimlere tam destek verildiği bildirildi.

İit'den Ermenistan İşgaline Karşı Azerbeycan'a Tam Destek, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatınca (İİT), Azerbeycan'a, topraklarındaki Ermenistan işgalini bitirmek için harcadığı çabalara ve girişimlere tam destek verildiği bildirildi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de yaşanan katliamın 27. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Hocalı'da hayatını kaybedenleri rahmetle anan Useymin, katliamın Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Useymin, İİT olarak Azerbeycan'ın topraklarındaki Ermenistan işgalini bitirmek için harcadığı çabalara ve girişimlere tam destek verdiklerini kaydetti.

Ermeni güçlerin, Hocalı'da 25-26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği katliamda 106 kadın, 63 çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 sivil hayatını kaybetti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Ermenistan, Güncel
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