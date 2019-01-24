Son Dakika Haberleri: İit'den "Filistinli Tutuklulara Yönelik İhlalleri Durdurun" Çağrısı

İit'den "Filistinli Tutuklulara Yönelik İhlalleri Durdurun" Çağrısı

32 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı saldırıları kınayarak, uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

İit'den
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı saldırıları kınayarak, uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin her zaman Filistinli tutukluların seslerini ve mesajlarını dünyaya duyurmaya çalıştığı, onların özgürlük, adalet ve onurlu yaşam haklarını desteklediği ifade edildi.

Ofer Cezaevi başta olmak üzere İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı saldırıların kınandığı açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail ve işgal güçlerinin Filistinli tutuklular aleyhinde işlediği baskı, işkence ve keyfi müdahalelerin durdurulması için müdahalede bulunmalı." ifadelerine yer verildi.

İİT ayrıca Filistinli tutuklulara uluslararası hukuk ve insan hakları kuralları çerçevesinde muamele koşullarının sağlanmasını istedi.

Ne olmuştu?

İsrail güçlerinin, geçen pazartesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan, yaklaşık bin 200 Filistinli mahkum bulunduğu Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutukluların koğuşlarına düzenlediği baskında 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarda plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:59 Kaynak: AA

Sami Ofer, İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail, Dünya
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