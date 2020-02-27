İİT'den Hindistan'daki Müslüman protestoculara şiddet uygulanmasına kınama - Son Dakika
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İİT'den Hindistan'daki Müslüman protestoculara şiddet uygulanmasına kınama

14 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden Müslümanlara şiddet uygulanmasını kınadı.

İİT'den Hindistan'daki Müslüman protestoculara şiddet uygulanmasına kınama, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden Müslümanlara şiddet uygulanmasını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Hindistan yönetimine, Müslümanlara şiddet uygulanması için kışkırtanları ve şiddet uygulayanları yargılaması çağrısında bulunuldu.

Müslümanlara yönelik şiddetin kınandığı açıklamada, Hindistan yönetiminden ülkedeki Müslümanların emniyet ve güvenliğini sağlaması ve tüm kutsal yerleri koruması istendi.

Açıklamada ayrıca olaylarda ölenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Hindistan'da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolarda başkent Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan bu yana 35 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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