İİT'den Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki yeni düzenlemesine tepki - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesinde toprak edinme, ikamet ve çalışma haklarının dışarıdan gelen Hindistan vatandaşlarına da tanınmasını öngören yeni düzenlemesine tepki göstererek, bu adımın bölgenin demografik yapısını değiştirebileceği uyarısında bulundu.

İİT'den yapılan açıklamada, Hindistan yönetiminin, "Cammu ve Keşmir Yeniden Düzenleme Kararı 2020" başlıklı düzenlemeyi kabul etmesinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni düzenlemeyle tek taraflı olarak geçen yıl 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'deki "korkunç durumun" daha da şiddetli bir hale geleceği ve bu adımın bölgenin demografik yapısını değiştirilebileceği vurgulandı.

"Yerlilik" düzenlemesi

Hindistan İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve Cammu Keşmir'de 15 yıl yaşamış Hindistan vatandaşlarına "yerli" statüsü tanınarak bölgede toprak edinme, ikamet ve çalışma hakkı verilmesini öngören düzenleme 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Özel statünün kaldırılması

Hindistan, geçen yıl 5 Ağustos'ta kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.