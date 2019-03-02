Son Dakika Haberleri: İit'den Hindistan ve Pakistan'a Sağduyu Çağrısı

İit'den Hindistan ve Pakistan'a Sağduyu Çağrısı

1 saat önce

ABU İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı yaptı.

İit'den Hindistan ve Pakistan'a Sağduyu Çağrısı, System.String[]
ABU İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 46. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin imzasıyla yayımlanan kapanış bildirisinde, "İİT, Cammu Keşmir halkının maruz kaldığı kanlı olayları ve ihlalleri derin bir endişeyle izliyor." ifadesine yer verildi. Taraflara sağduyu çağrısı yapılan açıklamada, sorunların meşru uluslararası kararlara uygun şekilde barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İİT üyelerinin Filistin halkına kendi kaderini belirlemesi, 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devletini kurması gibi meşru haklarına ulaşması konusundaki desteğini yinelediği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İslam İşbirliği Teşkilatı, Hindistan, Pakistan, Güncel
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