İİT'den, İsrail askerlerinin ve Yahudi bir yerleşimcinin ihlallerine kınama - Son Dakika

İİT'den, İsrail askerlerinin ve Yahudi bir yerleşimcinin ihlallerine kınama

07.12.2020 00:21
İİT'den, İsrail askerlerinin ve Yahudi bir yerleşimcinin ihlallerine kınama, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya'nın İsrail askerlerince şehit edilmesini ve Yahudi bir yerleşimcinin Kudüs'te bir kiliseyi yakma girişimini kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya'nın İsrail askerlerince şehit edilmesini ve Yahudi bir yerleşimcinin Kudüs'te bir kiliseyi yakma girişimini kınadı.

İİT Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi bir yerleşimcinin Kudüs'teki El-Cüsmaniyye Kilisesi'ni yakma girişiminin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, bunun, İsrail'in, İslam'a ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanlara yönelik mükerrer saldırılarının bir devamı niteliğinde olduğu, uluslararası insancıl hukuk ile ibadethanelere yönelik saldırıları yasaklayan Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olduğu ifade edildi.

Aliyya'nın şehit edilmesinin de kınandığı açıklamada, bunun, uluslararası normlar tarafından güvence altına alınan Filistinli çocukların haklarının ihlali olduğu vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından 4 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyya'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Aynı gün görgü tanıkları, Yahudi bir yerleşimcinin, Cüsmaniyye Kilisesi'nin içindeki bazı eşyalara benzin dökerek ateşe vermeye kalkıştığını ifade etmişti. Kiliseyi ateşe verme girişimi, Filistinliler tarafından engellenmişti.

Yahudi, İsrail, İslam, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İİT'den, İsrail askerlerinin ve Yahudi bir yerleşimcinin ihlallerine kınama - Son Dakika


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