İit'den İsrail'in Aksa Baskınlarına Kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya baskınını ve "vahşi saldırısını" kınayarak, bu saldırıların ciddi sonuçları konusunda uyardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya baskınını ve "vahşi saldırısını" kınayarak, bu saldırıların ciddi sonuçları konusunda uyardı.



İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, Rahmet Kapısı'nı kapatmaya çalışması, Aksa'da nöbet tutan Filistinli cemaate vahşi saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanıldı.



Bu tür saldırıların, İslam ümmetinin duygularını provoke ettiği, uluslararası karar ve sözleşmeleri açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Aksa'nın sadece Müslümanlara ait ibadet mekanı olduğu vurgulandı.



İİT, dini çatışmaları, aşırılığı, istikrarsızlığı besleyen ve tekrarlanan bu saldırıların devam etmesinden kaynaklanacak tüm sonuçların sorumluluğunun İsrail ve işgal güçlerine ait olduğunu kaydetti.



İsrail polisi pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.



Bunun üzerine Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.





Dün yatsı namazından sonra ise Rahmet Kapısı yakınında nöbet tutan cemaat, İsrail polisinin saldırısına uğramıştı.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak

Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak

3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı