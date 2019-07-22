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İİT'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına tepki

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı.

İİT'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına tepki, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in attığı bu son adımın, "Kudüs'ün demografik yapısını değiştirme ve Filistinlileri topraklarından zorla göç ettirme girişimleri kapsamında" olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, İsrail'i yasa dışı ve Filistinlilerin haklarını ihlal eden uygulamalarından vazgeçirmeye zorlama çağrısı yapıldı.
İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.
Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.
Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:35 Kaynak: AA
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