İİT'den İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı - Son Dakika
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İİT'den İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı

04.04.2022 19:05
İİT'den İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "Filistin halkına ve kutsallara yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "Filistin halkına ve kutsallara yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

Merkezi Cidde'de bulunan İİT, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail güçlerinin, Filistin halkına, mülklerine ve başta Kudüs olmak üzere kutsal mekanlara yönelik saldırılarının ve günlük suçlarının artmasını kınadı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik günlük ihlallerin, çevresinde ve avlusunda ibadet edenlere karşı işlenen vahşice saldırıların ve Aksa'ya giriş özgürlüğünün kısıtlanmasının sürdüğü belirtildi.

İİT, BMGK başta olmak üzere uluslararası topluma, "uluslararası hukuk ilkelerine, anlaşmalara uyması, Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması; Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması" çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı (Bab el-Amud) çevresi, ramazan ayının başından bu yana Filistinli gençlerin burada toplanmasını engellemeye çalışan İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle gerginliğe sahne oluyor.

İsrail polisi dün de Şam Kapısı çevresinde toplanan Filistinli gençlere müdahale etmiş, bir grup Filistinlinin gözaltına alındığı olaylar sırasında çoğu darbedilmek suretiyle 19 Filistinli yaralanmıştı. Yaralı Filistinlilerden 4'ü hastaneye kaldırılmıştı.

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İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İİT'den İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı - Son Dakika


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