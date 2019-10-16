Son Dakika Haberleri: İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama
Son Dakika Güncel İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı.

İİT'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in kutsal mekanlara yönelik devam eden ihlalleri, Cenevre anlaşmaları ve uluslararası hukukun ihlalidir." denildi.

Mescid-i Aksa'ya sistematik şekilde saldırılar yapıldığına işaret edilen açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını provoke eden bu sistematik saldırıların sonuçlarından tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirerek işgal altındaki Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallara yönelik devam eden saldırıların durdurulmasını sağlamaları" çağrısında bulunuldu.

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisi korumasındaki 611 fanatik Yahudi'nin, gündüz saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca İsrail polisinin Filistinli genç bir kadını da Harem-i Şerif'in avlusundan gözaltına aldığı aktarılmıştı.

İbrani takvimine göre geçen pazar başlayan ve devam eden Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapıyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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