Son Dakika Haberleri: İit'den İsrail'in Tıph Kararına Kınama

İit'den İsrail'in Tıph Kararına Kınama

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararını kınadı.

İit'den İsrail'in Tıph Kararına Kınama, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararı kınandı ve bunun, uluslararası anlaşmaların ihlal olduğu belirtildi.

İİT, Uluslararası topluma, TIPH'ın El-Halil'de kalması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve Yahudi yerleşimciler ile işgal güçlerinin işlediği ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Uzun zamandır İsrail'in hedefindeki TIPH'ın görev süresi bu ay sonunda bitiyor.


Uluslararası misyonun görev süresi, yılda iki kez İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından uzatılıyordu.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Bize karşı çalışan uluslararası bir gücün varlığına izin vermeyeceğiz." diyerek TIPH'ın görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu.


TIPH, El-Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.


Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: AA

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