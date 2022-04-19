İİT'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

İİT'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

19.04.2022 13:14
İİT'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun ardından İİT'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha açıklamada, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin (Stram Kurs) düzenlediği gösterilerin, büyüyen İslamofobi dalgasıyla ilgili İslam dünyasındaki endişeleri artırdığını belirtti.

Bu olayı gerçekleştirenlerin ırkçı ve yabancı düşmanı fikirlere sahip olduğuna işaret eden Taha, yapılanların medeni bir toplumun değerlerine aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu kışkırtıcı eylemin İsveç başta olmak üzere Avrupa vatandaşlarının çoğunluğunun bakış açısını yansıtmadığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirmişti.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Bu bölgelerde çıkan olaylarda, 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Mevlüt Çavuşoğlu: 'Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı' Mevlüt Çavuşoğlu: 'Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Polis, İslam, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İİT'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: İİT'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement