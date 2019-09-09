Son Dakika Haberleri: İİT'den Sudan'a acil yardım çağrısı
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İİT'den Sudan'a acil yardım çağrısı

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), üye ülkelere, Sudan'da sel ve yağışlar nedeniyle mağdur olanlara destek için acil yardım çağrısında bulundu.

İİT'den Sudan'a acil yardım çağrısı, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), üye ülkelere, Sudan'da sel ve yağışlar nedeniyle mağdur olanlara destek için acil yardım çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni hükümetin kurulmasının ardından tarihi olarak kritik bir aşamadan geçen Sudan'a mevcut yaşam şartlarının iyileştirilmesi için destek verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İİT ile İslami Dayanışma Fonundan bir heyetin selzedelere insani yardım sunmak için Sudan'ın başkenti Hartum'a ulaştığı bilgisini veren Useymin, teşkilata üye ülkelere, Sudan'da sel ve yağışlardan etkilenen halkın acısını hafifletmek için acil yardım çağrısında bulundu.

Sudan, ağustos başında şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Temeli bulunmayan ve neredeyse tamamen topraktan yapılan binalar, yağmur ve sel sonucu yıkılıyor. Ülkenin tamamında etkili olan sellerde şu ana kadar 70'in üzerinde Sudanlı hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, 18 eyaletten 16'sında etkili olan sel felaketinden, 346 binden fazla kişi etkilendi, 41 bin 514 bina yıkıldı ve 27 bin 742 binada hasar oluştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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