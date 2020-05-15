İİT'den uluslararası topluma

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma Filistinli mültecilerin 1948'de tehcir edildikleri topraklara dönme hakkını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72. yılı münasebetiyle İİT'den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan dönüş hakkı başta olmak üzere ulusal haklarını alabilmeleri için Filistin halkını desteklemeyi sürdürmeleri istendi.

Uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'nin öngördüğü, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve "iki devletli çözüm" vizyonunun uygulanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkına devredilemez ulusal haklarını geri alma mücadelesinde mutlak destek verildiği vurgulandı.

1948'den bu yana dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.