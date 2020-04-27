İİT'den Yemenli taraflara

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemenli taraflara tansiyonu yükseltmeme ve siyasi çözüm çabalarını baltalamama çağrısında bulundu.

İİT, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, taraflara Riyad Anlaşması'na aykırı davranmama ve siyasi çözümü baltalamama çağrısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"GGK'nin ilanının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan yapılan ve durumun eski haline dönmesi gerekliliğinin vurgulandığı beyanı destekliyoruz."

Açıklamada ayrıca mevcut zorlu süreçte İİT'nin, Yemen halkının yanında olduğu vurgusu yapıldı.

Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da ülkenin güneyinde özerklik ilan etmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözde Geçiş Konseyinin, güneyin idaresi konusundaki ısrarına ilişkin ilanı, geçen ağustostaki silahlı isyanın devamından başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.

Hadrami, söz konusu ilanı, hükümetle konsey arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve reddetme olarak kabul ettiğini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nın elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ya bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.